Перечислены услуги, за которые жители Подмосковья могут получить компенсацию

На территории Московской области можно получить 501 услугу, за некоторые из них власти выплачивают компенсации определенным группам людей, например, за ЖКУ. Об этом заявила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

По ее словам, ежегодно жители Подмосковья подают 14 миллионов обращений на получение государственных услуг. Половина этих услуг оказывается в МФЦ, а другая половина — на областном портале госуслуг.

«У нас сегодня можно получить 501 услугу: 240 — для жителей, 120 — для бизнеса, еще 140 — и для жителей, и для бизнеса. Наша главная задача — сделать услуги доступными, простыми и проактивными», — сказала она.

Каклюгина отметила, что первая и самая массовая услуга — компенсация ЖКУ.

«У нас 2,3 миллиона получателей. Ежегодно 70 тысяч новых получателей этой услуги ежегодно. Что мы компенсируем? Коммунальные услуги (свет, газ, отопление, воду), капитальный ремонт и вывоз мусора», — сообщила вице-губернатор.

Компенсацию в основном получают ветераны войны, многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры — всего в регионе 18 категорий льготников.

Компенсация составляет от 50 до 100%, в зависимости от категории.

Также она рассказала, как сейчас действует система компенсации по ЖКУ. Раньше человек, который стал пенсионером, должен был написать заявление, прикрепить справки, прийти в МФЦ, принести оригиналы документов.

«Все это было долго, неудобно, и только потом назначалась выплата. Как это стало сейчас? Мы реализовали это с апреля. Человек, например, стал пенсионером или многодетным. Он никуда не идет — мы сами из системы проактивно узнаем об этом, сами ему отправляем SMS-уведомление о том, что ему положена льгота, и дальше он получает выплату по этой льготе», — заявила Каклюгина.

Она также отметила, что второй по полярности услугой в Московской области является получение социальной карты.