Более 2,8 тысячи многодетных семей получили участки в Подмосковье в этом году

В Московской области продолжают обеспечивать многодетных земельными участками. Так, в этом году их получили свыше 2,8 тысячи таких семей, сообщил министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

Всего с 2011 года землю получили 26,5 тысячи многодетных семей. Лидерами по предоставлению участков являются Лотошино, Ступино, Серебряные Пруды, Шаховская, Волоколамск.

В 2019 году земельные участки передали 2817 многодетным семьям. Это на тысячу семей больше, чем за аналогичный период 2018-го. Уточняется, что работа по подбору и выдаче земли ведется непрерывно.

При этом правительство Подмосковья прорабатывает различные варианты помощи тем округам, у которых мало земли. Так, с 2012 по 2019 год передали из собственности региона в муниципальную почти 500 гектаров.