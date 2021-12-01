Губернаторская премия «Медиана» получила статус международной

Премия губернатора Московской области в сфере СМИ, интернет-блогов и соцсетей «Медиана» расширила свои границы. Ее премиальный фон тоже увеличат. Прием заявок на участие в конкурсе стартовал 1 декабря и продлится до 31 марта.

Работы принимаются на странице премии, сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева. Конкурс получил статус международного.

«Теперь на премию могут претендовать не только областные и федеральные журналисты, но и представители зарубежных СМИ, пишущие о нашем Подмосковье!» — уточнила министр правительства Московской области по информполитике Анастасия Звягина.

Еще одним новшеством конкурса станет первое за его историю награждение лучшей пресс-службы предприятия, работающего в регионе.

«Но самое главное и самое приятное, что фонд премии увеличен в два с половиной раза, и теперь победители получат по 500 тысяч рублей! Приглашаем всех авторов, неравнодушных к нашей Московской области, принять участие в этом конкурсе», — подчеркнула Звягина.

Заявку может подать как руководитель редакции, так и самостоятельно автор материала. От одного заявителя принимают только одну работу. На конкурсе будут оценивать печатные материалы, статьи в интернет-изданиях, посты в блогах, теле- и радиосюжеты, видеоролики, фотоработы, мультимедийные проекты, связанные с жизнью региона. Они должны быть опубликованы в СМИ или интернете в период с 1 января по 30 ноября 2021 года.

Губернатор Андрей Воробьев определит 15 лауреатов, основываясь на мнении экспертного совета. В него входят руководители ведущих СМИ страны и известные журналисты. Традиционно возглавил жюри председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. По итогам конкурса отметят и победителей в двух номинациях — «Лучшая муниципальная пресс-служба» и «Лучшая пресс-служба предприятия».

«Премия была учреждена губернатором год назад и стала важнейшим событием как для профессиональных журналистов, так и блогеров. В прошлом году на конкурс подали почти 500 заявок. В этом году мы ждем еще больше работ!» — заключила Анастасия Звягина.