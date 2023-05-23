Подмосковье 23 мая 2023, 00:02 Получение мер поддержки для МСП в Подмосковье значительно упростят в этом году Unsplash

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Предприниматели Подмосковья смогут проще получать меры государственной поддержки с этого года. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, науки и промышленности Московской области.

По словам главы ведомства Екатерины Зиновьевой, в 2022 году в регионе количество получивших субсидий МСП увеличилось на 70%. На рост повлияло увеличение финансового объема поддержки и упрощение конкурсных мероприятий.

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«В этом году эти процедуры станут еще проще. Мы сократили количество необходимых документов для подачи заявки на участие в конкурсном отборе с пяти до двух. Также мы запустили новые сервисы, которые помогут предпринимателям избежать стандартных ошибок при подаче заявлений. Все сервисы будут применяться в автоматическом режиме при заполнении заявки», — отметила министр.

В прошлом году 28% отказов на участие в конкурсе было связано с тем, что заявитель не соответствовал критериям субсидии. Решением проблемы послужили три новых ресурса «предпроверки»: сервис «Наличие в Реестре МСП», программа, проверяющая претендентов на гранты на предмет включения в реестр социальных предпринимателей, и сервис «Стоп-лист», который проверяет выполнение обязательств по предыдущим мерам поддержки.

Также 39% ошибок при участии в конкурсах было связано с некорректными расчетами показателей, в этом году сверки пройдут автоматически. Еще 15% недочетов заявители допустили при указании банковских реквизитов, этого удастся избежать благодаря сервису «Предпроверка расчетного счета» и справочнику банковских реквизитов. В случае, если предприниматель уже ранее получал субсидии, то при оформлении заявки в электронном виде все поля в ней будут заполнены автоматически.

«Новые сервисы помогут предпринимателям избежать стандартных ошибок при участии в конкурсах на получение мер поддержки. Тем самым мы значительно упростили процесс подачи заявок, а значит сможем повысить эффективность самих мер поддержки», — добавила Зиновьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность поддержки предпринимателей в регионе.

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