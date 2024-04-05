Подмосковье 05 апреля 2024, 11:53 Получение земельных участков без торгов упростили для инвесторов в Подмосковье Медиасток.рф

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Услугу по предоставлению инвесторам земельных участков без торгов упростили в Подмосковье. Она доступна на региональном портале.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, госуслугу дополнили сервисом проверки ранее поданных заявлений по кадастровому номеру.

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«Предварительная проверка поможет исключить подачу нескольких заявлений на один и тот же земельный участок, что приведет к снижению количества отказов в предоставлении услуги. Кроме того, после заключения инвестиционного соглашения договор аренды будет создаваться проактивно. Отдельное обращение со стороны инвестора больше не требуется», — рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Получить земельный участок без торговы инвесторы могут для реализации масштабных проектов, а также размещения социальных и коммунальных объектов. В том числе для ведения сельского хозяйства, создания обрабатывающего производства и проведения научных исследований.

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