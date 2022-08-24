Получение выплаты при рождении ребенка упростили в Подмосковье

Получить выплату при рождении ребенка стало проще. Теперь нуждающиеся семьи могут оформить ее онлайн, без посещения МФЦ. Об этом сообщила вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

Получить единовременную выплату при рождении ребенка могут семьи с невысокими доходами, напомнила вице-губернатор.

«Мы полностью исключили сверку документов в МФЦ, а также сведения о доходах родителей запрашиваются автоматически. Размер выплаты составляет от 20 тысяч до 300 тысяч рублей», — рассказала Ирина Каклюгина.

Чтобы получить выплату, доход семьи не должен превышать 16 223 рубля на одного человека. Подать заявление на ее получение можно на «Госуслугах».

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