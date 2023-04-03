Подмосковье 03 апреля 2023, 15:54 Получение выписок из реестров имущества упростили в Подмосковье Министерство имущественных отношений Московской области

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Выписки из реестров имущества Московской области на несколько объектов начали выдавать онлайн в течение суток по одному онлайн-заявлению. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений региона.

В прошлом году в Московской области электронный сервис выдавал такие документы в течение 24 часов. Ранее следовало подавать заявление на каждый объект недвижимости.

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«Подмосковье стало первым регионом в России, который внедрил данную практику. Мы не стали останавливаться на достигнутом и сделали эту услугу комплексной, теперь получить одну и вторую выписку на несколько объектов недвижимости можно, заполнив одно лишь онлайн-заявление», — сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Новая услуга называется «Выписка из реестра собственности». Она предназначается для получения документа, который подтверждает нахождение или отсутствие объекта недвижимого, движимого имущества и земельного участка в собственности муниципалитета или Подмосковья.

Результат рассмотрения заявитель получает в личном кабинете на сайте регионального портала госуслуг (РПГУ) в электронном виде. Распечатанную копию документа можно получить в МФЦ. При этом документ не является заменой выписки из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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