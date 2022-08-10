Получение выписки из реестра имущества ускорили в Подмосковье

Получить выписку из реестра имущества теперь можно в семь раз быстрее в Подмосковье. Теперь она будет поступать в личный кабинет «Госуслуг» в течение дня. Об этом сообщила глава Мингосуправления Надежда Куртяник

Выписка из реестра подтверждает право собственности на объект, напомнили в министерстве. Надежда Куртяник рассказала, что раньше получить эту услугу можно было за семь рабочих дней, а теперь — всего за один.

«Документ содержит информацию об объектах, которые принадлежат Московской области. Это может быть как земельный участок или дорога, так и транспорт», — добавила министр.

Заявителю нужно указать данные об объекте — его кадастровый тип или номер, расположение, условный или учетный номер дороги. Затем выписка поступит в личный кабинет, а при необходимости ее можно распечатать в МФЦ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, как цифровизация стала новацией в Подмосковье. Сейчас в онлайн-формате жителям доступно свыше 200 госуслуг.