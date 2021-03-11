Получение услуг по оформлению земли и аренде упростили в Подмосковье

В Подмосковье стало проще получать услуги по аренде имущества и бесплатному оформлению земли. Жители могут обратиться за ними онлайн или в МФЦ, рассказал глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

Функции по земле продолжают оптимизировать на «Госуслугах». Например, онлайн-форма заявления поможет обратиться здесь за бесплатным оформлением участка в собственность.

Это снизит риск ошибок в кадастровом номере участка, а значит, уменьшится число отказов в оказании услуги.

«Таким сервисом могут воспользоваться многодетные семьи или некоммерческие организации», — отметил Рымар.

Кроме того, арендаторы имущества без проведения торгов смогут больше не обращаться в ведомство. Получить договор им удастся в 126 центрах «Мои документы». Уведомление о предоставлении услуги придет на электронную почту заявителя.

По поручению губернатора Подмосковья постоянно ведется улучшение онлайн- и офлайн-сервисов Максим Рымар.

Также ранее стало известно, что оформить выплату на средства реабилитации для инвалидов теперь можно онлайн. Достаточно перейти на портал госуслуг и подать заявление.