14 марта 2023, 16:05
Получение удостоверения на управление самоходными машинами перевели в онлайн в Подмосковье
Минэкологии Подмосковья оптимизировало услугу «Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача подтверждающих право на управление самоходными машинами удостоверений». Теперь она доступна на региональном портале РПГУ.
«Особенностью оптимизированной услуги является то, что замена удостоверений тракториста-машиниста в случае их утраты или изменения имени будет осуществляться через РПГУ», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Он также подчеркнул, что на экзамен можно предварительно записаться. Регистрация открывается за 10 дней до проведения мероприятия.
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Онлайн-услугу предоставят в течение 10 дней. В 2022 году управление гостехнадзора Минэкологии оказало свыше 45 тысяч государственных услуг в электронном виде, а также приняло более 35 тысяч экзаменов на право управления самоходными машинами.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Московской области модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.
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