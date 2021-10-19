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    19 октября 2021, 16:53

    Получение цифровых лицензий на сбор металлолома упростили в Подмосковье

    Мингосуправления: получение цифровых лицензий на сбор металлолома упростили в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Услугу лицензирования компаний, которые собирают и перерабатывают металлолом, упростили в Подмосковье. Теперь документ не нужно будет хранить в электронном или печатном виде — сведения автоматически попадут в реестр и будут доступны онлайн.

    Получение цифровых лицензий на сбор металлолома упростили в Подмосковье

    Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, речь идет о лицензиях на сбор и переработку лома цветных и черных металлов.

    Теперь лицензии организаций будут хранить в электронном реестре. Это очень удобно как для самого бизнеса, так и проверяющих органов

    Максим Рымар.

    Он объяснил, что в таком формате информация не потеряется.

    «А для внесения в реестр достаточно подать заявку в личном кабинете и получить положительное решение в электронном виде», — добавил Рымар.

    Эта услуга доступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ее можно получить по ссылке.

    Госпошлина составит 7,5 тысячи рублей, а максимальный срок оказания услуги — 45 рабочих дней. В день внесения записи в реестр лицензий решение появится в личном кабинете.