Подмосковье 17 февраля 2023, 10:26 Получение разрешения на заготовку древесины ускорили в два раза в Подмосковье

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Жители Подмосковья смогут получить разрешение на заготовку древесины за 13 рабочих дней. Услуга стала еще удобнее и быстрее, рассказали в Мингосуправления региона.

Договор купли-продажи лесных насаждений необходим для самостоятельной заготовки древесины для отопления, строительства и ремонта.

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«Ранее онлайн-услуга предоставлялась в течение 30 дней. Теперь после подачи электронного заявления решение будет поступать в личный кабинет заявителя за 13 рабочих дней», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.

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После рассмотрения заявки решение поступит в личный кабинет на «Госуслугах».

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