Подмосковье 31 июля 2023, 17:38 Получение разрешения на установку веранды для фуд-трака перевели в онлайн в Подмосковье Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Новую цифровую услугу для размещения летних кафе при мобильных торговых объектах запустят в Подмосковье. Для тех, кто уже заключил договор и разместил точку, процедура займет два дня.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, разместить возле мобильного объекта веранду можно будет уже в этом сезоне, подав заявку на «Госуслугах».

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«Ежегодно мы внедряем и модернизируем услуги в сфере торговли, чтобы упростить процессы оформления договоров предпринимателям, а покупателям создать более комфортные условия. Так, мы в 10 раз сократили сроки заключения договоров на размещение мобильных торговых объектов. На сегодняшний день в Подмосковье заключили более 500 таких договоров», — рассказал он.

Те предприниматели, которые только планируют разместить мобильный торговый объект, смогут получить разрешение на летнее кафе за семь дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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