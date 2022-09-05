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Владельцы фуд-траков смогут онлайн подать заявку на торговлю в Подмосковье

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Предприниматели смогут получить разрешение на размещение фургонов с едой в Подмосковье на «Госуслугах». Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

Как отметила глава министерства Надежда Куртяник, услуга появилась на портале в июле. Однако сначала она была доступна только бизнесменам, которые планировали продавать товары с помощью ручных тележек.

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«Теперь воспользоваться услугой смогут и владельцы фуд-траков: в мобильных предприятиях общепита можно будет готовить еду на месте и обслуживать большой поток посетителей», — добавила она.

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Чтобы подать заявление, необходимо выбрать понравившуюся площадку и указать срок размещения фургона на «Госуслугах».

У предпринимателя не должно быть задолженностей, и он должен находиться в реестре МСП.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей, которые заработали с 1 сентября.

Госуслуги

Поддержка предпринимателей в Московской области

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