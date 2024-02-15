15 февраля 2024, 11:09
Получение разрешения на работу такси в Подмосковье упростили на «Госуслугах»
Онлайн-услугу «Предоставление, аннулирование действия права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси» упростили на региональном портале. Новый сервис будет уведомлять заявителя, если у организации уже есть действующее разрешение на работу.
Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, благодаря обновлению количество отказов в выдаче документов снизится.
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«Еще одну услугу оптимизировали на региональном портале. Если представители службы заказа такси планируют подать заявление на осуществление деятельности, а у организации уже есть действующее право, то на экране появится уведомление об этом, и заполнить заявку не получится. Оптимизация поможет снизить количество отказов в предоставлении услуги», — сказала она.
Подать заявление могут предприниматели и юридические лица, их рассмотрят в течение пяти рабочих дней.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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