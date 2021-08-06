Получение разрешений на строительство газопроводов в Подмосковье ускорили в 5 раз

Компании, строящие газопроводы в Подмосковье, смогут оформить разрешение на земельные работы в пять раз быстрее. Сделать это позволит улучшенная функция на областном портале «Госуслуги».

Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар. По его словам, в Подмосковье ускорили услугу по получению ордера на земляные работы.

Компании, которые будут строить газопровод в рамках „Социальной газификации“, уже смогут оформить разрешение на земляные работы за два дня вместо 10 Максим Рымар.

Он добавил, что ордер направят в личный кабинет заявителя на госуслугах Подмосковья.

Воспользоваться сервисом могут юрлица и индивидуальные предприниматели. Услуга бесплатная.

Особенности программы

«Социальная газификация» — это президентская программа. В Подмосковье старт ей дали губернатор Андрей Воробьев и вице-премьер Александр Новак.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

А для того, чтобы решить вопросы по газу уже внутри участков, понадобится комплексный договор.

Подать заявку на его оформление можно по ссылке, в офисах «Мособлгаза» и на областном портале госуслуг.