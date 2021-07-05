Получение QR-кодов о вакцинации в Подмосковье упростят

QR-код будет приходить жителям Подмосковья вне зависимости от подтвержденной записи на сайте госуслуг. Об этом заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова во время совещания регионального правительства.

Она доложила губернатору Андрею Воробьеву о том, что люди жалуются на неполучение QR-кодов. В 68-70% случаев, когда не получен QR-код, у человека нет подтвержденной записи на ЕСИА.

«Это то, что обсуждали неоднократно, давая разъяснения нашим жителям. Есть одно хорошее решение, которое обсуждалось на оперативном штабе под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, о том, чтобы QR-код приходил независимо от подтвержденной записи», — рассказала она.

По ее словам, Минцифры дано поручение о том, чтобы, если человек действительно вакцинировался и он есть в федеральном регистре вакцинированных, то, независимо от подтвержденной или неподтвержденной регистрации, ему будет приходить QR-код.

Стригункова выразила надежду, что благодаря предпринятым действиям в Подмосковье произойдет спад на 70% по обращениям о QR-кодах.

«В работе с QR-кодами речь идет о федеральном портале госуслуг. И доработкой занимается федеральное Министерство цифрового развития. То есть это не в нашей компетенции. Мы со своей стороны сделали на нашем региональном портале форму для подачи информации от юридических лиц о количестве вакцинированных», — отметил глава областного Мингосуправления Максим Рымар.

Воробьев подчеркнул, что проблема с QR-кодами вне зависимости о того, кто отвечает за эту тему, должна быть решена.

С 28 июня в Московской области попасть в кафе или ресторан стало возможно только по QR-коду. Его могут получить прошедшие вакцинацию или переболевшие ковидом. Такая мера была введена в региона из-за неблагоприятной эпидемической ситуации.