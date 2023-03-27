Подмосковье 27 марта 2023, 17:12 Получение популярных имущественных услуг упростили в Подмосковье www.nalog.gov.ru

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На «Госуслугах» оптимизировали еще две земельные услуги: для жителей Подмосковья упростили электронную форму заявления. Меры коснулись предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов, а также услугу по перераспределению земель и земельных участков.

В Министерстве имущественных отношений Московской области подчеркнули, что это самые популярные имущественные услуги. Так, с начала года каждой из них воспользовались свыше семи тысяч человек.

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«Для чего это было нужно: новый сервис позволит избежать получение заявителем отказа в оказании услуги и укажет на то, какие предпринять действия в дальнейшем. Здесь есть два варианта: обратиться за другой услугой или просто подождать, пока у участка появится кадастровая стоимость», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Кроме того, в электронную форму услуги по перераспределению земельных участков добавили «калькулятор прирезки», который ранее ведомство вывело на РПГУ в виде чат-бота.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в школах и детсадах региона необходимо внедрять информационные технологии, такие как искусственный интеллект, робототехнику и другое смарт-оборудование.

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