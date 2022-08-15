Получение места под торговлю упростили в Подмосковье

Получить место для передвижных торговых точек или ярмарок стало проще в Подмосковье. Теперь для этого не нужно обращаться в администрацию муниципалитета — достаточно подать заявление через «Госуслуги». Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Глава министерства Надежда Куртяник рассказала, что новая онлайн-услуга поможет быстро и просто получить место для размещения торговых точек.

«Палатки, киоски и ярмарки — это удобные и востребованные сезонные форматы торговли. Важно, чтобы предложить место для размещения такого объекта можно было быстро и просто», — отметила министр.

Разместить ларьки, ярмарки и фуд-траки можно только по утвержденной схеме. Чтобы сделать это в другом месте, нужно подать электронную заявку и выбрать адрес.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок бизнеса в Подмосковье. Это позволит снизить нагрузку на предпринимателей.