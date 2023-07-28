Подмосковье 28 июля 2023, 12:14 Получение материалов из фонда пространственных данных упростили в Подмосковье Пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи

Читать 360tv в

Еще одну услугу перевели в онлайн в Подмосковье. Теперь любой желающий может получить материалы из фонда пространственных данных в цифровом виде.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, пространственные данные содержат информацию о природных, искусственных и других объектах, местоположение которых можно определить. Туда включена информация, полученные в ходе геодезических работ, а также космических съемок. Это сведения о ландшафте, особенностях местности и объектах недвижимости. Информация может понадобиться при строительстве и исследовании окружающей среды.

Реклама

«На портале госуслуг Московской области появилась новая услуга. Любой желающий, который хочет получить материалы из фонда пространственных данных региона, может подать онлайн-заявление. Форма запроса очень простая, ее заполнение займет всего несколько минут. Решение поступит в личный кабинет на региональном портале», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Получить данные можно на портале «Госуслуги». Для этого нужно иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Услугу предоставляют в течение семи рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».