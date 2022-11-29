Подмосковье 29 ноября 2022, 10:12 Получение лесного участка в аренду упростили в Подмосковье

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Сервис предпроверки появился на регпортале «Госуслуг» в Подмосковье. Благодаря ему стало проще получить в аренду лесной участок. Об этом сообщила глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.

«Сервис предпроверки границ лесных участков позволит сократить количество отказов: он автоматически сверяет информацию из электронной формы заявления с данными из ЕГРН и указывает на ошибку, если сведения не подтвердились», — рассказала она.

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Лесные участки в Подмосковье находятся в федеральной собственности. Их можно использовать только для разрешенных видов деятельности — для охотничьего хозяйства, строительства или использования водоемов, изучения недр, добычи полезных ископаемых и заготовки древесины.

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