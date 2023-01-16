Подмосковье 16 января 2023, 12:05 Получение фармацевтической лицензии в 2 раза ускорили в Подмосковье

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Предприниматели Подмосковья смогут в два раза быстрее получить разрешение на фармацевтическую деятельность. Получить услугу можно онлайн, сообщила глава Мингосуправление региона Надежда Куртяник.

Госуслуги переводят в электронный вид в Подмосковье, чтобы сделать их быстрее и удобнее для жителей и бизнеса. Так, сейчас онлайн доступно 272 услуги.

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«Теперь получить лицензию на продажу лекарств можно за 15 рабочих дней. Благодаря оптимизации срок предоставления услуги сократился в два раза. Внести изменения в лицензию можно за 10 рабочих дней, а прекратить ее действие — за пять», — отметила глава министерства.

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Получить разрешение могут предприниматели и юридические лица, которые занимаются продажей лекарств.

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