Подмосковье 17 марта 2023, 10:56 Получение договора на оказание социальных услуг упростили в Подмосковье https://ru.freepik.com

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Еще одну госуслугу упростили в Подмосковье. Теперь жители могут онлайн оформить договор на оказание социальной помощи. Об этом сообщила глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева.

«Получение еще одной услуги мы сделали удобнее — заключить договор на оказание социальных услуг можно будет электронно через региональный портал госуслуг. Раньше это была бумажная волокита, а все станет удобно и электронно», — сказала она.

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Владельцы социальных сертификатов смогут заключить электронный договор через «Госуслуги». Свыше 46 тысяч человек получили возможность выбрать государственных и частных исполнителей для обслуживания на дому или детской реабилитации.

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