Потерявшие работу из-за коронавируса жители Подмосковья получат помощь

Жители Подмосковья, которые потеряли работу из-за пандемии, получат помощь. Дополнительные меры поддержки ждут и предприятия, которые не сокращают своих сотрудников. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Он отметил, что жители Подмосковья, которые потеряли работу из-за коронавируса, могут обратится за материальной поддержкой.

В настоящий момент люди, потерявшие работу с 1 марта, уже сейчас могут обратиться за получением выплат через фонды социального обеспечения обеспечения. В Московской области — это 15 тысяч рублей в месяц Вадим Хромов

Во время своего обращения президент России Владимир Путин акцентировал внимание на том, что первостепенно помогать будут тем предприятиям, которые стараются не увольнять сотрудников в условиях пандемии. Заместитель председателя правительства Подмосковья уверен, что после этого поручения появится еще один пакет мер, которые будут направлены на помощь именно таким компаниям. Однако существующие меры поддержки уже достаточно сильно облегчают жизнь владельцам малого и среднего бизнеса.

«Уменьшение социальных взносов и отсрочка — это существенная помощь предприятиям. Думаю, по поручению президента получим еще какие-то дополнительные меры поддержки на региональном и федеральном уровнях», — заключил Хромов.

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к жителям рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в ситуации с пандемией коронавируса. Он отметил, что в сложившейся ситуации нельзя останавливать экономику, поэтому предприятия, которые не попадут в список исключений, смогут продолжить свою работу в нормальном графике во время режима самоизоляции. Вадим Хромов рассказал, что именно они должны для этого сделать.