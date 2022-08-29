Получающие пенсию дети из Подмосковья смогут сохранить выплаты при устройстве на работу

Дети из Подмосковья, получающие пенсию, смогут сохранить социальную доплату при временном трудоустройстве. Такой законопроект рассмотрят в Мособлдуме. Об этом сообщил председатель комитета по социальной политике ведомства Андрей Голубев.

Сохранить региональную доплату смогут дети, которые получают пенсию по инвалидности или потере кормильца. Сумма доплаты равна прожиточному минимуму — это почти 14 тысяч рублей.

Андрей Голубев рассказал, что сохранить выплату смогут дети, которые временно трудоустроятся по направлению службы занятости. А для тех, кто продолжит очное обучение, доплата будет поступать до 23 лет.

«В 2022 году на региональные социальные доплаты к пенсии из бюджета региона предусмотрено 7,3 миллиарда рублей», — сказал Голубев.

Как отметил парламентарий, этот закон защитит интересы детей в трудной жизненной ситуации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в школы Подмосковья в этом году пойдут 42 тысячи первоклассников. Всего учреждения ожидают свыше миллиона учеников 1 сентября.