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    29 августа 2022, 09:51

    Получающие пенсию дети из Подмосковья смогут сохранить выплаты при устройстве на работу

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Дети из Подмосковья, получающие пенсию, смогут сохранить социальную доплату при временном трудоустройстве. Такой законопроект рассмотрят в Мособлдуме. Об этом сообщил председатель комитета по социальной политике ведомства Андрей Голубев.

    Получающие пенсию дети из Подмосковья смогут сохранить выплаты при устройстве на работу

    Сохранить региональную доплату смогут дети, которые получают пенсию по инвалидности или потере кормильца. Сумма доплаты равна прожиточному минимуму — это почти 14 тысяч рублей.

    Андрей Голубев рассказал, что сохранить выплату смогут дети, которые временно трудоустроятся по направлению службы занятости. А для тех, кто продолжит очное обучение, доплата будет поступать до 23 лет.

    «В 2022 году на региональные социальные доплаты к пенсии из бюджета региона предусмотрено 7,3 миллиарда рублей», — сказал Голубев.

    Как отметил парламентарий, этот закон защитит интересы детей в трудной жизненной ситуации.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в школы Подмосковья в этом году пойдут 42 тысячи первоклассников. Всего учреждения ожидают свыше миллиона учеников 1 сентября.