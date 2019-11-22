Полтысячи человек обсудили в Подмосковье отношения молодежи с религией

Сегодня в Мытищах состоялась XX Московская областная научно-практическая конференция «Молодежь и религия», где собрались участники приходских молодежных объединений, представители Совета молодежных организаций Московской епархии, студенты, церковная и светская молодежь.

Организатором конференции выступило Главное управление социальных коммуникаций Московской области и Московская епархия Русской православной церкви при поддержке Московского государственного областного университета.

«Мы совместно с Московской епархией проводим научно-практическую конференцию „Молодежь и религия“ ежегодно. Сегодня более 500 участников конференции со всего Подмосковья дискутировали на тему: „Великая Победа: наследие и наследники“. Важно, что молодежь по итогам общения пришла к однозначному выводу о необходимости сохранения истории семьи, страны, чтобы не потеряться в обилии доступной нам сегодня информации, что нужно помнить и чтить наших предков — тех, кто почти 75 лет назад завоевал для мира великую Победу», — заключила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная.

На научно-практической конференции также обсудили вопросы нравственности, идеологии и образования. Участники посетили Геолого-минералогический музей, картинную галерею работ студентов, декоративно-прикладную мастерскую и иконную мастерскую при Московском государственном областном университете, где проходило мероприятие.