    15 мая 2020, 16:18

    Полторы тысячи подмосковных ветеранов поздравил «Мособлгаз». Им подарили пледы и помогли по дому

    Алена Собкалова, Екатерина Гурова

    С начала мая «Мособлгаз» поздравляет ветеранов с Днем Победы. 150 волонтеров предприятия разносят подарки — продуктовые наборы и пледы.
    Полторы тысячи подмосковных ветеранов поздравил «Мособлгаз». Им подарили пледы и помогли по дому | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба «Мособлгаза»

    Уже полторы тысячи ветеранов получили подарки от «Мособлгаза». Волонтеры приходят к пенсионерам с начала мая. Они приносят ветеранам теплые пледы, продукты и предлагают свою помощь по дому.

    Акция «„Мособлгаз“ — с благодарностью за Великую Победу» будет длиться весь май.

    «До конца месяца мы поздравим всех наших дорогих ветеранов Московской области. Проявить заботу, внимание и сказать искренние слова благодарности — это наш долг перед людьми, совершившими подвиг», — сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

    Полторы тысячи подмосковных ветеранов поздравил «Мособлгаз». Им подарили пледы и помогли по дому | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба «Мособлгаза»

    Также «Мособлгаз» весь год будет проводить бесплатное комплексное обследование газового оборудования в домах пенсионеров. При необходимости сотрудники заменят устаревшие газовые приборы.

    Подать заявку на участие можно на сайте предприятия или по бесплатной горячей линии 8 (800) 200-24-09.