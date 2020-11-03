Полторы тысячи лифтов заменят в 495 домах Подмосковья до 2022 года
«В ходе реализации программы с 2014 года уже заменено и отремонтировано свыше 10,7 тысячи лифтов в 3,6 тысячи многоквартирных домах Подмосковья», — отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.
В первую очередь в программу капремонта включают лифтовое оборудование, срок эксплуатации которого превышает 25 лет. Как сообщил гендиректор Фонда капремонта общего имущества МКД, в Подмосковье весь лифтовой парк, отработавший свой нормативный срок, уже заменен.
Прием выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности.
В Подмосковье реализуют самую масштабную в России программу по капитальному ремонту. Плановые работы рассчитаны до 2049 года. За указанный период планируется отремонтировать в общей сложности 44 тысячи домов. С адресной программой можно ознакомиться на интерактивной карте Фонда капремонта Подмосковья.