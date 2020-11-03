Полторы тысячи лифтов заменят в 495 домах Подмосковья до 2022 года

В Подмосковье заменят почти полторы тысячи лифтов в 495 многоквартирных домах в рамках реализации краткосрочного плана капремонта на 2020–2022 годы. Как уточнили в Министерстве ЖКХ региона, на работы будет потрачено более 4,7 миллиарда рублей.

«В ходе реализации программы с 2014 года уже заменено и отремонтировано свыше 10,7 тысячи лифтов в 3,6 тысячи многоквартирных домах Подмосковья», — отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

В первую очередь в программу капремонта включают лифтовое оборудование, срок эксплуатации которого превышает 25 лет. Как сообщил гендиректор Фонда капремонта общего имущества МКД, в Подмосковье весь лифтовой парк, отработавший свой нормативный срок, уже заменен.

Прием выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности.

В Подмосковье реализуют самую масштабную в России программу по капитальному ремонту. Плановые работы рассчитаны до 2049 года. За указанный период планируется отремонтировать в общей сложности 44 тысячи домов. С адресной программой можно ознакомиться на интерактивной карте Фонда капремонта Подмосковья.