Подмосковье 29 декабря 2023, 15:23 Полторы тонны гуманитарной помощи отправили из Балашихи в зону СВО

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Активисты из Общественной палаты Балашихи отправили финальную в этом году партию гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции.

Сбор необходимых вещей прошел в рамках акции «Доброе дело».

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«Наша приоритетная задача — не оставлять ребят в зоне специальной военной операции без внимания. При сборе груза чаще всего учитываются пожелания бойцов. Первую машину мы уже загрузили. Сформировали вторую машину. Также мы отправили письма от школьников из гимназии № 1 и других общеобразовательных учреждений», — рассказала председатель Общественной палаты Балашихи, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

К акции присоединились участники мотоклуба «Ночные волки». Президент местного отделения клуба байкеров Михаил Медведев сопровождает груз в зону спецоперации. Это уже его пятая поездка на передовую.

Пункты сбора гуманитарной помощи в Балашихе открыты по двум адресам: на улице Парковой, 7 и на проспекте Ленина, 7/1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более пяти тысяч человек обратились в региональное отделение фонда «Защитники Отечества».

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