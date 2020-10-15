Полтора десятка школ открылось в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье открылось 14 новых школ. Их построили в рамках национального проекта «Образование». В этом году на его реализацию выделили 27,8 миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.

В этом году на реализацию национального проекта «Образование» в Подмосковье выделили 27,8 миллиарда рублей. Об этом на очередном заседании Мособлдумы рассказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

В рамках проекта в регионе с начала года открыли 14 школ: три — в Королеве, две — в Серпухове, две — в Люберцах, и по одной — в Ивантеевке, Сергиевом Посаде, Щелкове, Волоколамске, Мытищах, Электростали и Балашихе.

Помимо этого, в Московской области отремонтировали восемь школ и открыли 42 центра цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста».

До конца года в Подмосковье планируют открыть еще 19 школ, а отремонтировать — 11.