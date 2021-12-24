Полтонны мандаринов подарили детям в Луховицах

В Луховицах десятки ящиков со сладкими и ароматными мандаринами подарили школьникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Настоящее новогоднее чудо сотворила руководитель компании «Подмосковный урожай» Наталья Ли-Чан-Лин. Для юных жителей Луховиц она привезла 600 килограммов фруктов.

Источник фото: телеканал «360»

«В этом году мы решили вместе с администрацией Луховиц сделать приятное детишкам, поздравить их с Новым годом и подарить мандарины — маленький праздник сделать. На душе очень легко и приятно», — говорит руководитель компании «Подмосковный урожай» Ли-Чан-Лин.

Источник фото: телеканал «360»

Вкусные подарки получили все воспитанники Белоомутской школы-интерната для обучающихся с ОВЗ и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, из 18 школ округа.

Источник фото: телеканал «360»

Благодаря этой душевной акции удалось осчастливить более 300 ребят. Еще одним новогодним подарком для детей стала интерактивная программа, которую подготовили сотрудники молодежного центра.