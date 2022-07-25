Полтонны красной смородины собрали за день в Серебряных Прудах

На полях крестьянско-фермерского хозяйства в деревне Семенково городского округа Серебряные Пруды кипит работа. Здесь идет сбор красной смородины. С плантации в десять гектаров ежедневно снимают полтонны смородины.

Хозяйство в деревне Семенково открылось в 2017 году. Землю брали сразу с запасом –40 гектаров. И начали здесь выращивать ягоды.

«Много было скептиков, которые говорили, что это не рентабельно, это очень непросто — тяжело. Но у наших товаросельхозпроизводителей эта история получилась полностью. Конечно, они сейчас работают и над совершенствованием каких-то моментов в прошлом году приобрели холодильное оборудование», — отметил глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Новые холодильные установки уникальные. В камерах создаются условия, при которых ягоды могут храниться до восьми месяцев. Урожай фермеры планируют собрать не маленький. Ждут как минимум пять тонн только красной смородины.

На подходе голубика, которая поспевает на 22 гектарах. Таежная ягода хорошо прижилась в Подмосковье. На кустах гроздьями висят голубые ягоды. Урожай будет богатый.