Подмосковье 07 июня 2023, 03:25 Около 0,5 тонны гуманитарной помощи отправили активисты «Единой России» из Можайска в Белгородскую область пресс-служба администрации Можайского г.о.

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Активисты партии «Единая Россия» из Можайска отправили около 500 килограммов гуманитарной помощи жителям Белгородской области. Через распределительный центр в Реутове груз доставят эвакуированным гражданам в пункты временного пребывания.

«В наших посылках средства личной гигиены, памперсы, бытовая химия — всё то, что просили жители Белгорода. Надеюсь, что наша помощь облегчит их быт. Мы очень переживаем за наших соотечественников, будем и дальше продолжать помогать, чтобы они знали, что они не одни, мы рядом, готовы прийти на помощь в любую минуту», — рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Татьяна Дроздова.

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В сборе гумпомощи участвовали члены и сторонники партии, а также бизнесмены округа. С момента начала проведения специальной военной операции «Единая Россия» активно оказывает помощь жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области. В новые регионы доставили порядка 62 тысяч тонн груза: продукты питания, лекарства, средства гигиены, медицинское оборудование, бытовую технику, строительные материалы и многое другое.

«Огромная благодарность партийцам, предпринимателям и всем неравнодушным жителям округа, которые не остались в стороне и с первых дней спецоперации объединились для оказания помощи эвакуированным жителям и военнослужащим, проходящих службу в зоне СВО», — отметил глава городского округа Можайск и секретарь партии «Единая Россия» Денис Мордвинцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о задачах фонда «Защитники Отечества». Это новая структура в регионе, созданная для поддержки участников СВО и их семей.

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