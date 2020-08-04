Полсотни волонтеров выехали из Балашихи на крупное байк-шоу в Крым. Его посвятят 75-летию Победы

Волонтеры из подмосковной Балашихи выехали на XXV международное байк-шоу «Крах Вавилона». Площадкой для его проведения 8 и 9 августа станет Крым. Событие приурочат к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Источник фото: Анастасия Мичник

Программу проведут у подножия горы Гасфорты под Балаклавой. Байк-шоу — одно из первых массовых событий после ослабления ограничений. Это отметила председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

«И из-за коронавируса большинство мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в удаленном формате», — сказала она.

В Крым отправились порядка 50 человек из Балашихи. А билеты участникам пробега вручили 4 августа. Их передали на площади перед Ледовым дворцом «Арена Балашиха».

Сам пробег возглавили участники мотоклуба «Ночные волки» из Железнодорожного. Присоединились байкеры из Долгопрудного и Павловского Посада. Важность поездки подчеркнул президент «Ночных волков» Железнодорожного Михаил Медведев.

Источник фото: Анастасия Мичник

Этого масштабного события мы ждем каждый год с нетерпением. Непередаваемые эмоции! Путь предстоит длинный, поэтому транспорт мы тщательно подготовили Михаил Медведев.

Перед стартом волонтеры Общественной палаты почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

На пике пандемии участники мотоклуба развозили продуктовые наборы от губернатора Андрея Воробьева и средства защиты для нуждающихся. Неоднократно они участвовали в акции «Спасибо врачам».