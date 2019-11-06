С начала года в Подмосковье зарегистрировались почти 50 тысяч самозанятых. В эксперименте по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» участвуют Москва, Московская и Калужская области и Республика Татарстан.

Всего от самозанятых в бюджет страны поступило свыше 107 миллионов рублей, из них 68 миллионов отправились в бюджет Подмосковья.

Самозанятыми называют тех, кто без наемных работников оказывают услуги и продают товары собственного производства.

Заработок у этой категории налогоплательщиков не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год.

Стать самозанятым может не только житель региона, участвующего в эксперименте. Главное, чтобы на его территории осуществлялась деятельность, соответствующая требованиям закона.

Если налогоплательщик становится самозанятым, то он освобождается от подачи налоговой декларации и применения касс. А за операции, облагаемые данным налогом, самозанятый не будет платить НДС и НДФЛ.

Еще один плюс — общение с налоговыми органами происходит дистанционно. Нужно лишь скачать на свой смартфон приложение «Мой налог» и войти в него с помощью логина и пароля от «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», либо заполнить регистрационную форму, предлагаемую в приложении, включая сведения из паспорта и селфи самозанятого. Кроме того, доступна веб-версия ЛК для самозанятого.