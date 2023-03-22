22 марта 2023, 10:30
Полсотни переходов через железную дорогу отремонтируют в Подмосковье в 2023 году
За год в Мосузле специалисты отремонтируют 54 одноуровневых пешеходных переходов, 50 из которых — в Подмосковье.
Во время работ на одноуровневых пешеходных переходах заменят покрытие, отремонтируют ограждения и установят 1,2 тысячи знаков безопасности. Это поможет повысить безопасность при переходе через железнодорожные пути.
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Наибольшее количество одноуровневых пешеходных переходов отремонтируют на остановочных пунктах Монинской ветки Ярославского направления: на станциях Болшево, Соколовская, Зеленый Бор, Ивантеевка, Чкаловская и других.
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Железнодорожное сообщение продолжают развивать в Подмосковье. Его оснащают новыми поездами, строят новые вокзалы и пересадочные пункты. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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