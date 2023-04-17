Подмосковье 17 апреля 2023, 20:26 Полсотни автобусов тщательно убрали в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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В выходные в Московской области прошла генеральная уборка автобусов. Около 150 сотрудников регионального Минтранса привели в порядок 50 машин.

«Генеральную уборку транспортных средств провели в Ленинском, Одинцове, Балашихе, Мытищах, Домодедове и Подольске. В этих округах жители Подмосковья обращали внимание на чистоту автобусов», — уточнили в министерстве.

Автобусы вымыли снаружи и внутри. Особое внимание уделили поручням, полам и сидениям.

До 27 апреля «Мострансавто» проводит акцию «Чистый автобус». Жители Подмосковья смогут присылать фотографии грязных салонов в официальную группу компании в соцсети «ВКонтакте». В письме необходимо указать время и дату рейса, номер и название маршрута, название остановки посадки, направление движения и по возможности регистрационный номер.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал областной субботник 22 апреля.

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