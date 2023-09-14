Подмосковье 14 сентября 2023, 12:45 Полпред президента Щеголев поздравил Андрея Воробьева с вступлением в должность губернатора Подмосковья Пресс-служба губернатора Московской области

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Одержавший уверенную победу на выборах губернатора Подмосковья Андрей Воробьев вступил в должность 14 сентября. С этим событием его поздравил полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев. Он отметил, что Московская область — это стратегический регион страны, который обязан быть современным и комфортным для жизни.

Полпред президента поздравил Андрея Воробьева от имени и по поручению Владимира Путина.

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«Итоги губернаторских выборов отражают высокий уровень доверия со стороны жителей Московской области. Люди увидели реальные результаты Вашей работы и поддержали планы на ближайшее будущее», — отметил Игорь Щеголев.

Он поблагодарил всех жителей Подмосковья, принявших участие в голосовании и поддержавших курс на дальнейшее развитие. По словам полпреда, Московская область — стратегически важный регион с огромным человеческим потенциалом, прекрасными перспективами для роста, инвестиций, всестороннего социального и экономического развития.

«По численности населения вы — самый быстрорастущий регион не только в центральной России, но и во всей нашей стране. Такое положение обязывает Подмосковье быть современным и комфортным для жизни и работы. Надо сказать, что благодаря профессиональной работе команды губернатора это вполне удается», — подчеркнул Щеголев.

Обращаясь к губернатору, полпред президента напомнил, что успех развития региона во многом стал возможен благодаря выстроенному диалогу с жителями. Эту тенденцию необходимо продолжать.

«Такой подход позволил вам не только успешно устранить серьезные застарелые проблемы, но и сделать рывок вперед в новых направлениях. Люди видят реальные изменения к лучшему, результаты не на словах, а на деле», — добавил он.

Во время присяги Андрей Воробьев поклялся «верно служить народу и добросовестно исполнять возложенные на него высокие обязанности».