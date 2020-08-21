«Положительная динамика уже есть». Как в Долгопрудном справляются с «красными зонами»

Долгопрудный оказался в «красной зоне». Жителей больше всего волнуют вопросы ЖКХ, уборки территорий и дорог. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина в ходе рабочей поездки отметила, что в округе уже наблюдается положительная динамика по решению проблем. В этом помогают подходы нового главы округа Владислава Юдина.

Источник фото: телеканал «360»

Жители Долгопрудного в основном жалуются на проблемы в сфере ЖКХ. Администрация прислушивается к населению и старается оперативно устранять все недочеты. Для этого глава Владислав Юдин регулярно объезжает округ и контролирует работу коммунальных служб.

«Мы все собираемся, 17-19 человек, и ездим, проверяем, смотрим, где мусор, где что-то не закончено, в каком состоянии детские площадки. Ездят все мои профильные заместители и руководители предприятий в том числе. Дорожники с нами на связи. Если у нас появляются замечания какие-то после объезда, мы их сразу начинаем отрабатывать», — заявил глава Долгопрудного.

Ирина Каклюгина отметила положительную динамику, но поручила работать на упреждение в усиленном режиме, пока количество жалоб не сократится.

«В основном жалобы на неубранные территории, на мусор и нестриженые газоны. Здесь новый глава, у него новые подходы. Он ввел практику еженедельных объездов. Положительная динамика уже есть. Заместители, курирующие ЖКХ, строительство и дороги, тоже начнут ежедневно объезжать территорию и работать на упреждение. Главное, что у коллег есть понимание, что делать. Нужно доработать и улучшить результаты», — заявила министр.

Источник фото: телеканал «360»

Во время поездки министр проинспектировала школы. В лицее №5 осмотрели пищеблок. Результатом Ирина Каклюгина осталась довольна, отметив, что образование в муниципалитете остается на высоком уровне.

«Система образования по муниципалитету на высоком уровне. Эта школа вообще в топе школ Московской области. Соответственно, по системе образования вопросов нет. Я проверила готовность пищеблока к началу учебного года», — уточнила министр.

Она подчеркнула, что в школах сейчас важно наладить логистику прихода детей. Главное — не ломать график образовательного процесса.

«С 1 сентября мы будем разводить потоки. В этой школе будет сделан 10-минутный шаг, чтобы дети не пересекались, не скапливались, чтобы была возможность каждому измерить температуру», — сказала Ирина Каклюгина.

Министр добавила, что в школе готовы принять ребят, а родителям объяснят новую схему работы учебного учреждения уже на следующей неделе.

Все подмосковные школы откроются для очного посещения 1 сентября. В них будут проводить регулярную дезинфекцию, при входе поставят антисептики, а учителя при индивидуальной работе с учениками будут надевать маски. Также введут кабинетную систему и будут разводить потоки детей.