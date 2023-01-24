Эксклюзив 24 января 2023, 19:06 «Положила сумку и сказала: „Умираю“». Водитель из Орехово-Зуева рассказал, как спас пассажирку Спасший пассажирку водитель из Подмосковья Головин вспомнил детали происшествия

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Водитель из Орехово-Зуева Виктор Головин, который изменил маршрут автобуса, чтобы спасти пассажирку, поделился подробностями о том дне. Благодаря ему женщина, страдавшая астмой, выжила.

Дело было морозным январским вечером.

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«Она зашла, положила сумочку на сидение и говорит: „Я умираю“. Достала ингалятор и стала брызгать. Я понял, что это астма», — вспомнил Головин.

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По его словам, люди были напуганы и молчали, что подстегнуло его к тому, чтобы быстро действовать. Он повез пассажирку в медучреждение. Признается, что даже не думал о том, накажут ли его за отклонение от рейса, главным было спасти человека.

«Полторы-две минуты — и она уже у врачей. Санитары выбежали, и доктор только успел сказать, что астма и, кажется, пульса нет. К счастью, Татьяна выжила. Но это не я спас, а врачи», — скромно отметил водитель.

Виктора Головина не только не наказали, но и наградят — премией «Мострансавто» и благодарственным письмом министра транспорта Московской области.

У Головина 47 лет водительского стажа.

«Если есть шанс, проработал бы еще столько же», — признался он с улыбкой.

Мужчина считает свою профессию интересной и утверждает, что любая работа с людьми — работа на их благо, а еще над собой.

По мнению Виктора Головина, сейчас многие, в том числе пассажиры, становятся добрее. Быть или не быть добрым и человечным — личный выбор каждого, уверен водитель. Он свой выбор давно сделал.