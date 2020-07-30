Половину ЦКАД планируют запустить в этом году

«У нас большая программа по строительству развязок, дорог. ЦКАД — проект президентский, большой, масштабный, сложный. На пути у масштабного и грандиозного проекта тысячи препятствий. Но, действительно, мы надеемся, что в этом году половина из 300 километров будет запущена», — сказал глава региона.

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Он отметил, что запуск половины Центральной кольцевой автодороги позволит разгрузить МКАД и убрать из городов большегрузный транспорт. Также это позволит дать дополнительные, новые возможности экономике, добавил Андрей Воробьев.

«У нас четверть ВРП — это торговля. Поэтому ЦКАД для нас имеет стратегическое значение, для всего мегаполиса. Но мы и дальше продолжаем строить развязки. И выезд из Дедовска будет комфортный, Репинская развязка и Новая Трехгорка, которую люди очень давно требовали и ждали. Большое количество улиц мы расширяем — в частности, Путилковское шоссе, Лобненское шоссе. Все, кто живет в Лобне или в районе Красногорска, все понимают, о чем я говорю», — сказал губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев подчеркнул, что возведение новых развязок и дорог должно идти строго в соответствии с графиком.

Если регион растет, мы должны успевать строить не только сады и школы, но и дороги, парковки. Все это большое, огромное хозяйство. Все оно требует больших затрат и, самое главное, эффективного исполнения. Если начинают строить развязку, ее должны заканчивать в срок Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Также губернатор сообщил, что в Химках продолжается активное строительство Репинской развязки. Андрей Воробьев напомнил, что ее возведение — на контроле у президента, ее просили работники «Энергомаша». Она будет готова даже раньше срока — не в 2021 году, а уже в конце 2020-го. Строительство новой развязки в Дедовске тоже завершат раньше, уточнил Воробьев.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Общая протяженность дороги составит более 335 километров. Трасса будет проходить на расстоянии 50 километров от МКАД, параллельно А107 (Московское малое кольцо) и А108 (Московское большое кольцо). ЦКАД идет в обход крупных населенных пунктов, соединяя главные вылетные магистрали столицы — Волоколамское, Каширское, Горьковское, Минское, Рязанское, Дмитровское, Калужское, Ленинградское, Киевское, Симферопольское и Ярославское шоссе.