Половина жителей Реутова привились от коронавируса
Администрация Реутова: вакцинацию от коронавируса прошли более 60 тысяч жителей округа
Каждый второй житель Реутова сделал прививку от коронавируса. Вакцинацию прошли более 60 тысяч человек, что составляет половину населения округа. Об этом сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.
В Реутове зафиксировали, что вакцинацию от коронавируса в городском округе прошли более 60 тысяч жителей, то есть половина населения.
Многие уже прививаются повторно. Глава округа рассказал, что накануне сам ревакцинировался первым компонентом «Спутника V».
«Ничего страшного и необычного, чувствую себя отлично, только забота о своем здоровье и окружающих», — сказал Каторов.
Глава Реутова напомнил, что вся процедура занимает не больше 15 минут. Он призвал всех жителей, которые еще не вакцинированы, подумать о себе и своих близких и все-таки сделать прививку от коронавируса.
«Только так мы сможем выработать окончательный коллективный иммунитет», — заявил градоначальник.
Привиться в Реутове можно в любой из двух городских поликлиник.
Ранее жителям Подмосковья рассказали, что в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября поликлиники будут работать по обычному графику — с 08:00 до 20:00.