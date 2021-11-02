Половина жителей Реутова приняли участие в переписи населения

Перепись населения прошли уже 49,5% жителей Реутова. Больше половины дождались специалистов с анкетами у себя дома.

Источник фото: Алексей Оводов

Цифровой формат стал вторым по популярности в Реутове, а 1,5% жителей посетили стационарные переписные участки.

В округе развернули восемь таких пунктов:

• в доме № 10 на проспекте Мира;

• в доме № 17 на улице Победы;

• в доме № 11 на улице Гагарина;

• в доме № 12 на улице Ленина;

• в доме № 1 на Молодежной улице;

• в домах № 56 и 30/2 на Юбилейном проспекте.

Источник фото: Алексей Оводов

Вместе с тем квартиры обходят 196 переписчиков: студенты, работники государственных структур, руководители школ и компаний. Их отобрали в Росстате.

На весь период локдауна в Реутове открыли дополнительный переписной участок в деловом комплексе «Маяк». Это дом № 3 на Новой улице.

Источник фото: Алексей Оводов

Подробности о переписи населения можно узнать на портале strana2020.ru и у диспетчеров горячей линии 8 (800) 707-20-20.

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