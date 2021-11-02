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    02 ноября 2021, 16:30

    Половина жителей Реутова приняли участие в переписи населения

    Перепись населения прошли 49,5% жителей Реутова

    Анастасия Аброськина, Анжелика Тбилинская

    Перепись населения прошли уже 49,5% жителей Реутова. Больше половины дождались специалистов с анкетами у себя дома.

    Половина жителей Реутова приняли участие в переписи населения | Изображение 1Источник фото: Алексей Оводов

    Цифровой формат стал вторым по популярности в Реутове, а 1,5% жителей посетили стационарные переписные участки.

    В округе развернули восемь таких пунктов:

    • в доме № 10 на проспекте Мира;

    • в доме № 17 на улице Победы;

    • в доме № 11 на улице Гагарина;

    • в доме № 12 на улице Ленина;

    • в доме № 1 на Молодежной улице;

    • в домах № 56 и  30/2 на Юбилейном проспекте.

    Половина жителей Реутова приняли участие в переписи населения | Изображение 2Источник фото: Алексей Оводов

    Вместе с тем квартиры обходят 196 переписчиков: студенты, работники государственных структур, руководители школ и компаний. Их отобрали в Росстате.

    На весь период локдауна в Реутове открыли дополнительный переписной участок в деловом комплексе «Маяк». Это дом № 3 на Новой улице.

    Половина жителей Реутова приняли участие в переписи населения | Изображение 3Источник фото: Алексей Оводов

    Подробности о переписи населения можно узнать на портале strana2020.ru и у диспетчеров горячей линии 8 (800) 707-20-20.

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