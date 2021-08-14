Полосы добавили трем центральным перекресткам в Можайском округе

Дорожную разметку скорректировали на трех центральных перекрестках в Можайском округе Московской области. Вместо двух полос там сделали три.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Обновления сделали на Московской улице на пересечениях с Коммунистической и с улицей Переяслава-Хмельницкого. Они вошли в проект «Безопасные качественные дороги».

Также перед перекрестками появились карманы для поворотов, чтобы транспорт на светофоре не мешал тем, кто едет прямо. По данным ведомства, перекрестки стали безопаснее для более чем 25 тысяч автомобилистов.

«Это один из быстрых и недорогих способов оптимизации движения, который увеличит пропускную способность участков на 15–20%», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Также изменили разметку перед поворотом к поселку Гидроузел. Всего за текущий сезон будут оптимизированы 50 перекрестков на 10 основных региональных дорогах.