Полный курс вакцинации от коронавируса в Подмосковье прошли более 3 миллионов человек

Свыше трех миллионов человек прошли полноценный курс вакцинации от коронавируса в Подмосковье. Как отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, это повлияло на стабилизацию ситуации с заболеваемостью.

Прививочная кампания в Московской области продолжается. Пройти вакцинацию могут все желающие старше 18 лет. Есть противопоказания для беременных, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями и аллергиков.

Благодаря тому, что полный курс вакцинации прошли три миллиона человек, наблюдается стабилизация с заболеваемостью COVID-19 в регионе Светлана Стригункова.

Вакцинацию в регионе делают бесплатно, а записаться на нее можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.

Специальная онлайн-карта поможет жителям выбрать удобные пункты. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.