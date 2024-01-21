Подмосковье 21 января 2024, 14:11 «Полностью отказались от приобретения автобусов малого класса». Воробьев — об обновлении автопарка Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году Пресс-служба губернатора Московской области

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Более 500 автобусов заменят в Московской области в 2024 году. Новые машины будут оснащены современными технологиями. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Закупают и автобусы, сделанные в Подмосковье на легендарном заводе ЛИАЗ. Все новые машины оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, а также USB-розетками для зарядки мобильных устройств.

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«Мы полностью отказались от приобретения новых автобусов малого класса — маленьких автобусов. Они не удовлетворяют жителей. Есть запрос на большие автобусы и средние, но никак не на маленькие», — сообщил Андрей Воробьев.

Для обеспечения комфорта маломобильных пассажиров автобусы оснащены механическими аппарелями, а в салонах оборудованы специальные места для инвалидных колясок.

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