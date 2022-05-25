Мособлгаз полностью догазифицировал 400 населенных пунктов в Подмосковье

За первые пять месяцев 2022 года полностью догазифицированы 400 населенных пунктов Подмосковья. Это сделано в рамках президентского проекта «Социальная газификация». Юбилейным населенным пунктом, в котором завершено строительство распределительного газопровода, стала деревня Якунино городского округа Истра.

«Только за последнюю неделю по программе „Социальной газификации“ Мособлгаз построил 31 километр новых газопроводов и подключил к газу 300 домовладений региона. Сегодня догазифицирован юбилейный, 400-й населенный пункт с начала года», — отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

На брифинге, который состоялся в Сергиевом Посаде, Баранов завил, что Мособлгаз не останавливается на достигнутом. Он отметил, что впереди — летний период, это время благоприятно для проведения работ,

«Так что мы продолжаем набирать темпы строительства», — заключил Баранов.

В Сергиево-Посадском городском округе в программу вошли 99 населенных пунктов. На сегодня 57 из них догазифицированы. В муниципалитете работы завершены на 57%.

Баранов в ходе брифинга уделил особое внимание теме газовой безопасности. Он отметил, что соблюдение правил пользования газом в быту — залог безопасности.

«Одно из главных правил заключается в своевременном, не реже одного раза в год, обслуживании газового оборудования специализированной организацией. Неисправные приборы могут стать причиной несчастного случая: не заключая договор на техническое обслуживание и пренебрегая установкой системы „ГазКонтроль“, вы рискуете вашей жизнью, жизнью родных и соседей», — отметил он.

Задать вопрос о программе, а также о техническом обслуживании газового оборудования можно на сайте Мособлгаза.