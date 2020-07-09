Полномочия губернатора в случае ЧС расширили в Подмосковье

Губернатора Московской области наделили новыми полномочиями при введении в регионе режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Теперь глава Подмосковья сможет устанавливать правила поведения, которые будут обязаны соблюдать граждане и организации в случае ЧС. Соответствующий закон приняли на очередном заседании Мособлдумы.

Губернатор Московской области в случае возникновения чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности сможет устанавливать правила поведения, которые будут обязаны соблюдать жители региона и организации, находящиеся на территории Подмосковья.

Помимо этого, губернатор сможет устанавливать порядок делопроизводства в исполнительных органах государственной власти Московской области и в государственных органах региона.