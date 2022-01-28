Власти Подмосковья могут получить полномочие по эвакуации машин на штрафстоянку
Мособлдума предложила наделить власти Подмосковья полномочиями по перемещению машин на штрафстоянку. Пока что этим занимаются сотрудники ГИБДД, испытывая серьезную нагрузку из-за количества автомобилей.
Председатель комитета Мособлдумы по государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов сообщил, что жители Подмосковья регулярно отправляют множество жалоб на неправильную парковку.
«Над законодательной инициативой мы начали работать еще в прошлом году, потому что очень большое количество жалоб именно на организацию парковок и неправильную парковку. Это связано с увеличением количества машин», — сказал он.
Выписывание штрафов за такое нарушение доступно лишь инспекторам ГИБДД. Но сейчас их не всегда хватает, чтобы оперативно отработать все случаи.
Благодаря инициативе Мособлдумы в Подмосковье могут создать специальную службу, которая станет поддержкой в регулировании. Такая практика уже есть в Москве и Санкт-Петербурге.
Задача — уменьшить нагрузку на службу ГИБДД и ускорить реагирование на нарушения. Законопроект направили на рассмотрение в Госдуму.
Ранее Мособлдума предложила освободить одного родителя ребенка-инвалида от транспортного налога.