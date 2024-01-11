Подмосковье 11 января 2024, 11:03 Полное обследование на генетические заболевания провели для 70 тысяч новорожденных в Подмосковье за год Unsplash

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Всем новорожденным в Московской области проводят неонатальный скрининг. Исследование выполняют в первые дни жизни ребенка, чтобы выявить возможные генетические заболевания на ранней стадии.

«Перечень исследований, проводимых в рамках неонатального скрининга, был расширен в начале прошлого года. Ранее новорожденных проверяли на пять генетических заболеваний, а теперь на 36», — заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Исследование проводят путем забора крови из пятки новорожденного. В случае выявления каких-либо отклонений, медики обсуждают с родителями дальнейший план лечения.

Напомним, что для медиков в Подмосковье действует большой пакет мер социальной поддержки. Как ранее сообщил Андрей Воробьев, специалисты могут получить компенсацию аренды жилья, оформить социальную ипотеку, приобрести земельный участок на специальных условиях.

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